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09 Ağustos 2018 12:17

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 15 gözaltı

Uşak polisinin 1 hafta boyunca devam eden narkotik operasyonları sonucunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 15 gözaltı

09 Ağustos 2018 12:17


Uşak Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz ve 06 Ağustos 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 8 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında 10 adet uyuşturucu nitelikli hap, 11 adet sentetik ecza (Lyrica), 10,7 gram esrar, 3,1 gram metamfetamin, 0,58 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 15 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli mercilere sevk edildi. Emniyet yetkilileri operasyonların hız kesmeden süreceğini bildirdi.




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