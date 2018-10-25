Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bugüne kadar 7 ara yakalamada yakalanan 15 şahıs üzerinden; 100 gram Esrar, 79 adet Uyuşturucu Hap, 24 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Son olarak edinilen bilgiye göre, teknik takibe alınan iki şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramada; 15 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden kadın olan F.Ş. (33) ve V.K. (30) isimli 2 şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.