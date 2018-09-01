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01 Eylül 2018 12:36

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltında

Uşak polisi Eşme ilçesinde gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda 547 gram esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltında

01 Eylül 2018 12:36


Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Eşme ilçesinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı.


Şüphelilerin üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 547.06 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan toplam 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.




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