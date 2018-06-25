Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 15:06

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Uşak jandarması yaptığı operasyonda çok sayıda kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

25 Haziran 2018 15:06

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak Karahallı ilçesine bağlı Paşalar köyünde bir ihabarı değerlendiren jandarma, gerekli izinlerin alınmasının ardından şüpheli kişinin ev ve belirli eklerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan ve yetiştirilmesi yasak olan 362 kök kenevir maddesi ele geçirildi. Ayrıcı şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.


Olay sonrası ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç