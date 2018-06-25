Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Karahallı ilçesine bağlı Paşalar köyünde bir ihabarı değerlendiren jandarma, gerekli izinlerin alınmasının ardından şüpheli kişinin ev ve belirli eklerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan ve yetiştirilmesi yasak olan 362 kök kenevir maddesi ele geçirildi. Ayrıcı şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Olay sonrası ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.