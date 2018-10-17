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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 74 gram esrar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.


Uşak polisinin kararlılıkla sürdürdüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının temizlenmesi kapsamında yaptığı son operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında dedektör köpeği Tora ile yapılan aramada 75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.T. (20), S.B. (20), R.Y. (19) ve E.G. (18) isimli 4 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, M.D. (62) ve F.D. (64) ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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