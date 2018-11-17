Uşak'ta uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Uşak'a farklı şehirden uyuşturucu madde getireceği şüpheliler takibe alındı. Kent girişinde durdurulan araçta bulunan 4 şüphelinin üzerinden, 444 adet lyrica hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin şok sokak uygulamalarında ise 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pala, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.