Uşak'ta uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Uşak polisi kent genelinde huzuru sağlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ederken, son yapılan çalışmalarda sentetik ilaç ve ruhsatsız ateşli silahlar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Uşak'a farklı şehirden uyuşturucu madde getireceği şüpheliler takibe alındı. Kent girişinde durdurulan araçta bulunan 4 şüphelinin üzerinden, 444 adet lyrica hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan ekiplerin şok sokak uygulamalarında ise 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pala, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.