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Uşak'ta yakalanan 63 şahıstan 22'si tutuklandı

Uşak polisi son bir ayda haklarında yakalama emri bulunan 63 şüpheliyi yakaladı.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı çeşitli çalışmalar neticesinde 25 Ekim- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 63 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünden adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Adli Mercilere sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 3, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 8 şahıs bulunurken, benzer çalışmaların hız kesmeden devam edileceği bildirildi.

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