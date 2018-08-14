Uşak’ta yarının sporcuları filizleniyor

Sporla iç içe yerli bir neslin yetişmesine önayak olan Uşak Belediyesi, Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular çıkartmayı hedefliyor.

Uşak Belediyesi yerli sporcular yetiştirmek adına başlattığı çalışmalar kapsamında onlarca genci farklı branşlarla buluşturdu. Yüzmede 720, futbolda 230, basketbolda 75, jimnastikte60, karatede 35 ve teniste 25 olmak üzere toplamda 1125 gence sporun çeşitli alanlarında eğitim veriyor. Yarının sporcularına yatırım yapan Uşak Belediyesi açtığı yaz kurslarıyla gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını hedefleyen, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sportif bir nesil yetiştirmek amacıyla hizmet veren belediye, alanının uzmanı eğitimcileri gençlerle buluşturuyor. Farklı branşlarda bilgi ve tecrübeler kazanan gençlerse durumdan oldukça memnun. Teknoloji bağımlılığını ortadan kaldıran ve sosyal hayata katkı sağlayan kurslar sayesinde korkular yeniliyor, miniklerinse kişisel gelişimlerine olumlu ilerlemeler gözleniyor.

Çeşitli alanlarda eğitim veren yaz okullarına sık sık ziyarette bulunan ve minikleri motive eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan son olarak yüzme kursunun misafiri oldu. Gençlerle ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Cahan, Uşak’taki tüm gençlere yönelik yaz kurslarının yapıldığını aktararak, “Yüzme, basketbol, futbol, karate, jimnastik ve tenis gibi her alanda çocuklarımızı alıyoruz ve profesyonel ekibimizle eğitiyoruz. Yaz kurlarımızı ziyaret ederek velilerimizle görüştük, çocuklarımızla hasbihal ettik. Keşfedilmeyi bekleyen gençlerimizi keşfederek Uşak Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. İstiyoruz ki Uşak’taki tüm gençlerimiz farklı alanlarda uzmanlaşsın ve kendi sporcularımızı yetiştirelim. Günümüzün hastalığı olan bilgisayar, tablet ve internet gibi bağımlılıklardan kurtararak gençlerimizi sporla yaşayan bir hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bunun da meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyor, emeği geçen tüm ekibimize, personelimize ve bizlere güvenen hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar bize güvenerek evlatlarını emanet ediyor, bizler de çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz.” dedi.

Yüzme kursunda eğitim gören ve kazandığı yetenekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden miniklerden Halil Efe Koç, “Bazı sporlarda belirli bölgeler çalışıyor ama yüzme sporunda her kas çalıştığı için bence güzel bir spor. Başladığımda neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Suyun üzerinde bile duramıyordum. Buradaki eğitimler sayesinde başta suyun üzerinde durmayı ve sonrasında ileri ve geri gitmeyi öğrendim. Başkanımıza teşekkür ederim. O olmasaydı bu kurslar olmayacaktı ve biz de yüzme öğrenemeyecektik.” dedi.

Miniklerden Zübeyde Tayyar da sıfırdan başladığını kaydederek, “Bir aydır buradayım ve yüzme bilmiyordum. Buraya gediğim için çok mutluyum, çok eğleniyoruz. İlk olarak hocamız eğitimler veriyor ve teknikler öğretiyor. İlerleyen zamanlarda herhangi bir malzeme kullanmadan yüzmeyi öğrenmiş oluyoruz. Artık yüzebiliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Minik kursiyerlerden Kumsal İrem Yıldırım ise süreci şöyle anlattı: “Başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ve korkuyordum. Başlarda nefes çalışmaları yaptık. Ondan sonra ayak çalışmalarıyla devam ettik. Ve sonrasındaysa birkaç materyal yardımıyla yüzmeye başladık ve bir süre sonra hiçbir şey kullanmadan yüzmeyi başardık. Bu kursu açtıkları için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Buradaki hocalar çok iyi ilgileniyorlar. Onları çok seviyoruz. Onlar sayesine yüzmeyi rahat bir şekilde öğrendim.”

Yaz okulları vesilesiyle kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak ve verimli bir sosyal hayat sunmak istediklerini kaydeden Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yüzme antrenörü Olcay Korkmaz, “İçlerinden yetenekli öğrencilerimizi seçerek ülkemize, şehrimize iyi sporcular bulmak istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza bizlere bu imkanı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çocuklarımıza suyu ve yüzmeyi sevdirdik. Çocuklarımızın ilerlemelerini gördükçe velilerimizden iyi dönüşler alıyoruz. Bu eğitimlerin kış dönemi de sürmesi isteniyor.” açıklamalarında bulundu.

Kursları ziyaret eden Başkan Cahan, minik sporculara kek ve meyve suyu ikramında bulundu.