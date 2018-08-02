Uşak’ta yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Olay, Uşak’ın Eşme İlçesi İstasyon Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 2021 Sokakta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şahşın yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil servise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın ölü olduğunu tespit etmelerinin ardından, olay yerine gelen Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerini güvenlik çemberi altına alıp inceleme başlattılar. Görgü tanıkları, şahsı ağızndan gelmiş vaziyette bulduklarını ve hemen yanında ilaç torbası gördüklerini belirttiler.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Ahmet Türker’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı şahsın cenazesi çalışmaların ardından ailesine teslim edildi.