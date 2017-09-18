Uşak’ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Vali Salim Demir, Milletvekili Alim Tunç, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar katıldı.

Törene katılan Vali Salim Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim ve öğretimin sorunsuz başladığını belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin rahat bir şekilde okullara gidebilmeleri için çalışmalar ifade eden Demir, "Çocuklarımız neşe ve sevinçle okullarına başladılar. Yeni eğitim öğretim döneminde 60 bin 330 öğrencimiz 289 okulda eğitim görecek. Şu ana kadar bana ulaşan bir sorun yok. İnşallah verimli bir eğitim-öğretim yılı geçiririz. Ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere kırtasiye ile ilgili sorunlarını biz karşılayacağız." dedi.

Açıklamaların ardından Vali Salim Demir, Milletvekili Alim Tunç ve protokol üyeleri tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.