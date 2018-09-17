Uşak'ta yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı

Uşak'ta tüm yurtta olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Programlar Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğretmenler ve öğrencilerin sabah Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Akabinde yeni yapılan kentsel dönüşüm alanındaki TOKİ İlk ve Orta Öğretim okulundaki törene geçildi. Törene Vali Salim Demir, Uşak protokolü, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Vali Demir'i çiçekler karşılayan öğrenciler, yeni yapılan okullarında ilk gün heyecanı yaşadılar.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin yaptığı konuşmada 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni vesilesi ile camiaya, ailelere, Uşak'a, vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine şöyle devam etti; “İl genelinde 310 okulumuzda, 4 bin 244 öğretmenimiz, 61 bin öğrencimiz ile yeni Eğitim-Öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Bu süreçte toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Yeni Eğitim Öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Uşak Valisi Salim Demir ise yaptığı konuşmada tüm eğitim öğretim camiasının yeni dönemini kutlayarak başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 5. sınıf öğrencileri okul hayatına yeni başlayan 1. sınıf kardeşlerine karanfil vererek “hoş geldiniz” dediler. Öğrencilerin şiir okumasının ardından, törene katılanlara öğrenciler türkü ziyafeti sundu. Program verilen kokteyl ile sona erdi. İl genelindeki okullarda da yapılan çeşitli törenlerle yeni dönem kutlandı.

Öte yandan bu sene Uşak genelinde 5 bin 534 okul öncesi, 17 bin 738 ilkokul, 20 bin 167 Ortaokul, 17 bin 561 lise öğrencisi olmak üzere toplam 61 bin öğrenci; 34 bağımsız okul öncesi, 120 ilkokul, 90 ortaokul, 54 lise, 2 eğitim uygulama iş okulu, 4 mesleki eğitim, 6 halk eğitim merkezi olmak üzere 310 eğitim kurumunda ders görecekler. 410 bin ücretsiz dağıtılacak olan ders kitapları ile 4 bin 244 yönetici ve öğretmen okullarda görev yapacak.