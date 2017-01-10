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10 Ocak 2017 00:08

Uşak’ta yeni yılın ilk “Huzur 64” uygulaması

Uşak’ta yeni yılın ilk “Huzur 64” uygulaması

10 Ocak 2017 00:08

Uşak’ta yeni yılın ilk haftasında gerçekleştirilen “Huzur 64” uygulaması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, diğer birimlerin katkılarıyla il merkezi ve ilçelerde “Huzur 64 / 69” uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında 15 bin 485 şahsın GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı verilen ve gözaltına alınan 67 şahıstan, 30’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı gaz tabancası, 5 adet kesici-delici alet ele geçirildi. 2 şahsa ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 46 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Umuma açık (74) işletmede yapılan denetimlerde ise; amaç dışı çalışan (kons) bulundurmaktan 1, Ruhsatsız işyeri çalıştırmaktan 3, yaşı küçük şahıs bulundurmaktan 1, kapalı alanda sigara içirtmekten 2 işletmeye, kapalı alanda sigara içmekten 6 şahsa, idari işlem uygulandı.
Uygulamanın trafik güvenliğini sağlama boyutunda ise bin 245 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 103 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 26 araç trafikten men edildi.



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