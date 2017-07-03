Uşak’ta Yörükler 40 derece sıcakta Zara ile coştu

sü düzenlenen “Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği”ne 40 derece sıcağa rağmen on binlerce kişi katıldı, Zara’nın türküleri ile coştu.

Birçok Yörük Obasının katıldığı şenlik alanını dolduran Uşaklılar aşırı sıcağa rağmen gün boyu birçok etkinliği izleme fırsatı buldular.

Halkoyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu şenlikte “Geleneksel Okçuluk Kulüpleri” de ok atmadaki hünerlerini sergilediler. Şenlik alanında yoğun sıcaktan dolayı bunalan izleyicilere binlerce soğuk su ve şapka Banaz Belediyesince dağıtıldı.

Banaz Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yörük Beyi olan Zafer Arpacı’nın mehteran eşliğinde atın üzerinde alana girmesi ile başlayan etkinlikte istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Şehitlerimiz için Kuran-I Kerim okundu.

Birçok mahalli sanatçının sahne aldığı etkinlikte Ankaralı Yasin’de söylediği şarkılar ile vatandaşları coşturdu. Binlerce insanın doldurduğu alanda sahne alan ünlü sanatçı Zara bunaltıcı sıcağa rağmen kendisini bekleyen izleyicilere teşekkür ederek söylediği şarkılar ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Çeşitli kurumlar kurulan stantlarda yer alırken Kızılay Kan Merkezide kan verme etkinliğinde kan bağışlarını kabul etti. En güzel çadır ve Yörük Kızı yarışmasında dereceye girenler Yörük Beyi Zafer Arpacı tarafından yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda Yörük Beyi seçilen Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı 13.Yörük Şenliği ile ilgili yaptığı konuşmada; “Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan Yörük Kültürünü yaşamak ve geleceğe taşımak adına Üzeyir Yaylasında gerçekleştirdiğimiz 13. Bulgazdağı Yörükleri Şenliğimizde aşırı sıcağa rağmen onbinlerce hemşehrimiz ve diğer yörük obaları ile bir araya geldik. Şenliğe katılan vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi gelenek ve göreneklerimi ile buluşturmak için birçok etkinlik yaptık. Aşırı sıcağa rağmen burada bulunan tüm misafirlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, İstanbul’dan aramıza katılan Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Kağıthane çok yoğun banazlı hemşehrimizin yaşadığı bir yer. Fazlı Başkanım da Banazımızın adını yaptırdığı parklara vererek bizleri onurlandırdı, burada bizler ile birlikte olmasından dolayı ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Şenliğimizde Geleneksel spor dallarımızdan okçuluğa dikkat çekmek adına gerçekleştirdiğimiz okçuluk gösterisi ile çocuklarımızı ve gençlerimizi okçuluk ile tanıştırdık. Cirit takımlarımız hünerlerini en güzel bir şekilde sergilediler. Sanatçılarımız vatandaşlarımıza çok güzel zaman yaşattılar. Ankaralı Yasin ve kıymetli sanatçımız Zara Hanımefendi ise aşırı sıcağa rağmen muhteşem sesleri ile vatandaşlarımızı kendilerine hayran bıraktı. Bizlerde hem misafirlerimizi hem de vatandaşlarımızı rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha farklı etkinlikler ile süsleyerek daha geniş katılımlı bir şenlik düzenleyeceğiz. Şenliğimize katılan başta vatandaşlarımız olmak üzere değerli Belediye Başkanlarıma ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” Dedi.