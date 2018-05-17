Uşak’ta Yüksek Hızlı Tren şantiyesini sel bastı

Yüksek Hızlı Tren şantiyesi selden etkilenirken, şantiye alanında mahsur kalan işçi, çalışan jeneratörün biriken suya elektrik akımı vermesi sebebiyle saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sahur vakti Uşak’ın Banaz ilçesi Çiftlik köyü çevresinde etkili olan sağanak yağış beraberinde sele neden oldu. Sel nedeniyle inşaatı devam eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesi etkilenirken, bir işçi şantiye alanında mahsur kaldı. Kaldıkları konteynırın üzerine çıkarak yardım bekleyen işçi, Banaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarmanın çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Çalışmalar sırasında elektrik kesintisi nedeniyle devreye giren jeneratörün devrede olması ve biriken suya elektrik akımı vermesi nedeniyle konteynır üzerinde kalan işçiyi kurtarmak uzun sürdü.

Gece yarısı meydana gelen sel olayı şantiye alanında zarara neden olurken, tarım arazilerinin de ciddi zarar gördüğü tahmin ediliyor.