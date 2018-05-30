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30 Mayıs 2018 09:40

Uşak’ta yüzlerce sığınmacı verem taramasından geçirildi

Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü proje kapsamında mobil röntgen tarama aracıyla yüzlerce sığınmacıya verem taraması hizmeti verildi.

Uşak’ta yüzlerce sığınmacı verem taramasından geçirildi

30 Mayıs 2018 09:40


Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleşen tüberküloz taraması, Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün binasının önünde gerçekleşti. 28 Mayısta başlatılan projenin 5 gün boyunca sürdürüleceği belirlendi.


Uşak’ta ikamet eden binlerce yabancı uyruklu sığınmacının sağlık kontrolünü amaçlayan projenin ilk günlerinde Suriye, İran ve Afganistan başta olmak üzere yüzlerce mültecinin ücretsiz olarak tüberküloz taraması yapıldı. Ayrıca bu proje esnasında aile hekimine kayıtlı olmayan sığınmacıların kaydı gerçekleşti. Yedi yaşın altı çocukların ise eksik aşıları tamamlandı.




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