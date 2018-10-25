Uşak'ta zirai don uyarısı

Uşak'ta hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Uşak ve çevresinde hafif zirai don, 26.10.2018 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ve sabah saatlerinde ise yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiği açıklandı.

Yetkililer meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde önemle uyardı.