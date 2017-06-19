Uşak’taki cinayetin zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta içkili mekanı çalıştıran Selçuk Dana (34) işlemiş olduğu “Kasten Öldürme Suçundan” toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ve muhtelif suçlardan 9 bin 240 TL Adli Para cezasının kesinleşmesinin ardından Uşak’tan firar etmişti.

Geçen süreçte yapılan çalışmalar neticesinde, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri, H.Z. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kullanan Selçuk Dana isimli zanlıyı yakaladı.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs Fethiye’nin Hisarönü Mahallesi Barlar Sokağı’ndaki bir restoranda işletmeci olduğu öğrenildi.

Dana, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.