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09 Ağustos 2018 13:43

Uşak’taki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Uşak’ta fuhuş operasyonu yapan polis 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık yapan 2 kişiyi yakaladı.

Uşak’taki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

09 Ağustos 2018 13:43

Operasyonda 2 kişi tutuklandı.


Uşak Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir apartın 2 dairesini kiralayarak para karşılığı 3 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen R.Ç. (37) ve E.K. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Olay ile ilgili fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan adliyeye sevk edilen 1 kadın ve 1 erkek tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Yabancı uyruklu 3 kadın şahsın sınır dışı işlemleri için gerekli çalışmalara başlanıldı.




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