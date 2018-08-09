Uşak’taki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir apartın 2 dairesini kiralayarak para karşılığı 3 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen R.Ç. (37) ve E.K. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan adliyeye sevk edilen 1 kadın ve 1 erkek tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yabancı uyruklu 3 kadın şahsın sınır dışı işlemleri için gerekli çalışmalara başlanıldı.