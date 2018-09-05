Uşak’taki ilginç davada eski Baro Başkanı Baki Kantar’da bereat etti

Baki Kantar hakkında da beraat kararı çıktı.

Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan olayda Uşak Barosu avukatları, adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için araçlarını adliye girişine çekerek basın açıklaması düzenlemişlerdi. Bunun üzerine yine dönemin Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş’ün talimatıyla eyleme katılan avukatlar haklarında soruşturma başlatılmıştı. Haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Uşak Baro Başkanı Gürcan Sağcan’ın da aralarında olduğu toplam 32 avukat hakkında hakim, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle, tüm sanık avukatların beraatine karar vermişti.

Davanın tek sanığı olarak kalan ve yargılanması devam edilen dönemin eski Uşak Baro Başkanı Av. Baki Kantar’ın bugünkü davasına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu ve birçok ilden gelen Baro Başkanları katıldı. Görülen duruşmada davaya konu olan suçun maddi ve manevi unsurunun bulunmadığı belirterek Av. Baki Kantar’ın beraatine karar verildi. Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan avukatlar “adalet yerini buldu, mutluyuz” diyerek ayrıldılar.