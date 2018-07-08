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08 Temmuz 2018 00:52

Uşak’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Uşak’ta akşamüzeri meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükselirken ölenlerin 3 ve 8 yaşındaki kardeşler olduğu öğrenildi.

Uşak’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

08 Temmuz 2018 00:52

Kazada 2’si ağır 17 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken 3’ü ağır 18 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun isminin Mustafa Temel (3) olduğu öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ablası Melek Temel’inde (8) tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.


İddialara göre kaza, 41 SH 730 plakalı Sedat T. idaresindeki demir yüklü kamyon frenlerinin boşalması nedeniyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 7 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Son gelen bilgiler doğrultusunda 2 çocuk hayatını kaybederken 2’si ağır 17 yaralının tedavileri sürüyor.


Kamyon sürücüsü Sedat T. ve yanında bulunan oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı.




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