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23 Ağustos 2018 22:26

Uşak’taki silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesinde büfede oturanlara yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Uşak’taki silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

23 Ağustos 2018 22:26


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bir büfede oturan vatandaşlara yoldan geçen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırganlar olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası büfede oturan ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefinde olan Hasan Çetin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Ozan Yavaşca ve Mehmet Ali Coşkun Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırıda 4 kişi de pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırganların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında polis tarafından arama çalışmaları sürüyor.




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