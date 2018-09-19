Uşak'taki utandıran çevre kirliliğe belediye el attı

Temizlenmesinden kısa süre sonra adeta çöplüğe dönen ormanlık alanda yeniden çalışma başlattı.

Kentteki kişi başı yeşil alan miktarını arttıran ve Kentpark gibi mega projelerle yeşil dostu bir şehir inşa eden Uşak Belediyesi, çevre kirliliğine karşı mücadelesini sürdürüyor. Yeşil dostu bir nesil yetiştirmek adına zaman zaman ağaç dikim etkinlikleri yapan belediye çevre temizliği günleri düzenleyerek rutin faaliyetlerin ötesine geçiyor ve çevreyi korumayı aşılıyor.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli bu kapsamda Akse çamlığı mevkisinde temizliğe başladı. Mesire alanı olarak kullanılan, içerisinde Hayvanat Bahçesi ile çocuk parkı bulunan, vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bölgede belirli aralıklara çöp birikintileri oluşuyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalarına hız veren belediye, bugün Akse çamlığında kapsamlı bir temizliğe girişti. Ekipler, bölgedeki tüm çöpleri temizleyerek vatandaşlara vakit geçirmek için daha uygun bir ortam sundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, temiz çevrenin güzel bir gelecek anlamını taşıdığını dile getirerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Hafriyat, moloz ve çöplerle dolu bir alan olduğunu ve konuyla ilgili hızlı bir çalışma başlatıldığını dile getiren Ünal, “Şu anda Akse Çamlığı Mesire alanı içerisinde ormanlık alanda bulunuyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine yerinde incelemelerde bulunduk. İki sene önce başlattığımız orman temizliği kampanyası kapsamında Hacıkadem Çamlığı'nda temizlik yaptık ve 153 çuval çöp çıkartmıştık. Arkasından Karaağaç Göletinde iki kez temizlik yaptık. Daha sonra Akse Çamlığı'nda detaylı bir temizlik yapmıştık. Şimdi görüyoruz ki maalesef bu alan içler acısı bir hale gelmiş. Vatandaşlarımızdan, özellikle yeşil alanların bulunduğu ve insanların rahatça nefes aldığı yerlerde bu tarz hafriyat ve moloz atıklarının atılmaması, çöplerin dökülmemesi yönünde duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Molozlar için belediyemizin gösterdiği bir alanımız mevcut. Normal çöpler için de halihazırda konteynerlerimiz var. Bu hizmetler ücretsiz. O alanlara gidemeyenler de 153 hattımız üzerinden bize ulaşabilir.” dedi.

Oldukça vahim bir tablo ile karşı karşıya olduklarını paylaşan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, “Burası bizim geleceğimiz. Yarınlara bırakmadan, doğamızı, çevremizi bugünden kurtarmaya çalışalım. Ben bütün halkımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Hemşehrilerimizin de gereken hassasiyeti göstereceğine eminim.” açıklamalarında bulunarak daha temiz bir Uşak için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmaların süreceğini vurguladı.

Çöp konteynerlerini şehir yaşamına uygun şekilde dizayn eden, çöp taksi uygulaması ile dar sokaklarda çöp yığınlarından kenti kurtaran ve kötü kokuları Uşak'tan silen Uşak Belediyesi halkın daha sağlık bir yaşam sürmesi adına atık pil, tohumlu kalem gibi projelere de imza atmıştı.