Uşak’tan 4 Balkan şampiyonu çıktı

Daha önce kendi kategorilerinde katıldıkları müsabakalarda Türkiye şampiyonlukları ve önemli dereceler yakalayan, Süleyman Aydemir, Rafet Ege İnan, Efe Aydın ve Yusuf Türkmen 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda şehre altın madalyayla döndü.

İstanbul’da gerçekleşen müsabakada yer alan genç şampiyonlar 11 ülkenin yer aldığı, 8-13 yaş aralığındaki sporcuların ter döktüğü şampiyonada şehre birincilik kazandırdı.

Genç sporcuların yaptığı gösterilerin ardından gerçekleşen ödül töreninde Başkan Cahan, Süleyman Aydemir, Rafet Ege İnan, Efe Aydın, Yusuf Türkmen ile eğitmenleri Dinçer Güngör’e birer cumhuriyet altını hediye etti. Öte yandan sporcu miniklere de birer bisiklet verildi.

Uşak’ın sporda yakaladığı başarıların sürdürülebilir olması adına ulaşım, konaklama, giyim gibi pek çok konuda ve özellikle manevi anlamda desteklerini eksik etmeyen Başkan Cahan’a teşekkürlerini ileten antrenör Dinçer Güngör, başarı nedeniyle şehir adına memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Verilen hediyelerin temelinde teşvik etmenin ve diğer yandan ödüllendirmenin yattığını kaydeden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Sporcularımız Türkiye Milli Takımı kadrosunda Uşak’tan Balkan şampiyonasına gittiler ve ay yıldızımızı, milli bayrağımızı temsilen yarıştılar. Verdikleri başarılı mücadele ile şehrimize Balkan Şampiyonu olarak döndüler. Bu tablo çok onur verici bir tablo. Bu gururu bizlere yaşattıkları için kendilerine ve eğitimcimize çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sporda başarının arkasında özverinin yer aldığına vurgu yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Sporcularımızın her biri pırıl pırıl. Çok ciddi bir emek söz konusu. Bu emekler yalnız kalmamalı diye düşündük. Bu alanda hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı yaptık." dedi. Her zaman başarının yanında olduklarına değinen Başkan Cahan, "Uşak sportif bir şehir. Biz sporun her alanını destekliyoruz. Basketbol kulübümüzü bünyemize aldık. Güzel transferler gerçekleştiriyoruz ve lige şimdiden hazırız. Futbolda amatör ligden çıktık. Artık profesyonel bir futbol takımımız var. Güçlü bir takım kuruyoruz. İnşallah ikinci lige çıkartacağız. Ama sadece bunlarla da yetinmedik. Sporun her dalında, başarı olan yerde biz varız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Prensipte anlaştık ve kulübümüz belediyemiz bünyesinde yoluna devam edecek." müjdesini verdi.

Sporcuların eğitim hayatını sürdürdüklerini ve bunun yanı sıra milli takımda yer alma başarısını gösterdiklerini anımsatan Başkan Cahan, "Bayrağımızı gönderin en üstüne taşımaları ayrı bir tablo. Tüm hemşehrilerimize armağan edilen bir başarı bu. Hocamızdan bu başarının devamını istiyoruz. Biz Dinçer hocamla prensipte anlaştık. Karate spor kulübümüzü de UTAŞ Uşakspor bünyesine alacağız.

İstanbul’da gerçekleştirilen, 11 ülkeden 783 sporcunun mücadele ettiği şampiyonda, Türkiye 29 altın, 27 gümüş, 44 bronz olmak üzere toplamda 100 madalya kazanarak takım halinde Balkan Şampiyonu olmuştu.