Uşak’tan geçen tatil yolcuları havadan denetlendi

Geçen yıla nazaran yaşanan kazalara göre alınan önlemler sayesinde yüzde 25 azalma gözlemlendi.

Uşak ili güzergahında önemli noktalarda tedbirlerini alan trafik polisleri, Uşak-İzmir Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in de katılımıyla havadan drone ile araç sürücülerinin güvenli yolculuk yapmaları için denetimler yapıldı.

Sürücülerin trafik kurallarına riayet şekli, şerit ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı ve uzun süre araç kullanmamaları konusunda denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri ve alınan önlemler sayesinde bir önceki yıla göre 2018 yılında trafik kazalarında yüzde 25 oranında azalma olduğu görüldü.

Denetim esnasından araç sürücüleri ile sohbet eden emniyet görevlileri uzun yol yapacak sürücülere önerilerde bulundular.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder gazetecilere uygulama noktasında yaptığı açıklamada, “Gelişen teknoloji ile emniyet birimleri olarak bizlerde daha güvenli yolculuklar için elimizden geleni yapıyoruz. Trafik kurallarına uyma bilinci gelişmişlik göstergesi olduğu unutulmamalıdır. Trafik kurallarına önce biz uyalım, diğerlerinin de değiştiğini göreceksiniz. Trafikte hoşgörü ve saygı, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır.” dedi.