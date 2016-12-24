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24 Aralık 2016 13:38

Uşak’tan Halep’e yardım tırları yola çıktı

Uşak’tan Halep’e yardım tırları yola çıktı

24 Aralık 2016 13:38

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği ‘Halep İçin Yardım Kampanyası’nda toplanan yardımların ilk sevkiyatı yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan ‘Şefkat Çadırına’ 1 hafta boyunca Uşaklı vatandaşların büyük ilgisiyle kuru gıda, giysi ve battaniye yardımları toplanıldı. Toplanan yardımlar neticesinde 4 tırlık ilk yardım konvoyu dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ülkemizin zor günlerden geçtiğine ama bir ve beraber olduklarına değinen Uşak Valisi Ahmet Okur, “Bugün Uşak halkının yardımseverliği neticesinde yardım tırlarımızı Halep’e göndereceğiz. Ne zaman vatandaşlarımızın yardımına ihtiyaç duyduysak canla başla koştular. Gencinden yaşlısına kadar herkesin emekleriyle bu yardım tırlarımızı hazır hale getirdik. Başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Halep için her zaman yardıma hazır olduklarını vurguladı. Başkan Cahan, “Uşaklı hemşehrilerimizin destekleriyle hazırladığımız 4 tır kuru gıda, giysi ve battaniyeden oluşan yardım konvoyumuzu Halep’e doğru yolcu eyledik. Rabbim hayr sahiplerinin hasenatlarını kabul eylesin. Tüm Uşaklı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.
Yardımları toplamaya devam edeceklerine değinen Başkan Cahan, “4 tırımızı kısa sürede gelen yardımlarla doldurduk. Tüm hemşehrilerimizle birlikte gayet dostane bir şekilde tırlarımızı da yolcu ettik. Haftalık olarak toplanan diğer yardımlarımızı da göndereceğiz. Türkiye ve Uşak olarak Halepli kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah kazasız belasız yerlerine ulaşır. Rabbim kardeşlerimizi düşmanın zulmünden, hainlerinde tuzaklarından muhafaza eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde yardım tırları uğurlandı.



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