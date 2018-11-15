Uşak'tan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Uşak'ta konutlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yapılan sıkı takip sonucu yakalandı.

Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesindeki iki ayrı adreste gerçekleşen “Evden Hırsızlık” olayları ile ilgili olarak, Uşak polisi detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin olay esnasında ve sonrasında aynı aracı kullandıkları ve 3 kişi oldukları tespit edildi.

Aracın plaka bilgisinden şüphelilerin adresleri tespit edilirken Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kadın ve 1 erkek şüpheli Uşak'a getirilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.