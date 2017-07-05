Uşşak Aşevi 24 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında

Uşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı kurulduğu tarihten bu güne günlük iki öğün yemek dağıtarak, evlerinden çıkamayan yoksul yaşlı ailelere de araçlarla yemek yardımında bulunuyor. Sadece yemek ve kıyafet yardımı yapmakla kalmayıp 135 yoksul ailenin üniversite de okuyan çocukları için burs desteği de veriyor.

Vakıf bünyesinde kurulan Sevgi Mağazası ile de yoksul vatandaşlara kıyafet dağıtan, yeni evlenecek yoksul çiftlere de gelinlik, damatlık eksiğinide tamamlıyorlar. Uşak’ta yaşayan yaklaşık 5 bin sığınmacıdan bin 100 sığınmacı aile Uşak Aşevinden faydalanıyor.

Uşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Salıcı, Vakfın hizmetlerinin 24 yıldır sürdüğünü ifade ederken, aşevinin kurum ve kuruluşlardan çok fazla destek görmediğini sadece yardım sever vatandaşların verdiği desteklerle ayakta durduğunu dile getirdi. Salıcı; “3 bin yoksul aileye iki öğün yemek veriyoruz. İlimizde İran, Irak, Afgan ve Suriyeli 5 bin sığınmacı ailenin bulunuyor ve içlerinden bin 100 aile aşevinin imkanlarından yararlanıyor. Bununla birlikte yoksul 135 üniversite öğrencisine burs yardımında bulunuyoruz. Biz üzerimize düşen sorumluluklarımızı gereği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bize sadece yardım sever vatandaşlar destek veriyor. Bizim hizmetlerimiz içerisinde toplu sünnet törenleri de vardı. Fakat son iki yıldır hükümetimizin aldığı kararla sağlık kuruluşları ücretsiz olarak bu işlemi yapıyor. Evinden çıkmayan yaşlı ve yoksul ailelere kendi aşevi bünyesinde bulunan araçlarımızla evlerine kadar yemeklerini götürüyoruz" dedi.