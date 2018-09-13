Usta yazarlar Uşak'a hayran kaldı

Uşak, ‘Sabah İl Buluşmaları' kapsamında köşe yazarlarını ağırladı. Türkiye'nin önde gelen köşe yazarlarına bizzat yeni Uşak'ın mimarı Belediye Başkanı Nurullah Cahan eşlik etti.

Sabah Gazetesi'nin geleneksel hale getirdiği ‘Sabah İl Buluşmaları'nın 11'incisi Başkan Cahan'ın daveti üzerine Uşak'ta gerçekleşti. 11-12 Eylül tarihlerinde Uşak'ın misafiri olan Türkiye'nin usta kalemleri, kentin saklı bir hazine olduğu değerlendirmesinde bulundu. İki günlük yoğun programda belediye hizmetlerini yerinde inceleyen misafirler, Uşak'ın tarihi yerlerini gezdi, kültürüne dair bilgiler aldı.

Sabah Gazetesi köşe yazarlarına kentteki gelişimin arkasındaki stratejik planlamalardan bahseden Başkan Cahan, yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı, Uşak'ın kültürünü tanıttı ve çalışmaları yerinde gezdirdi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, belediyenin tüm birimleriyle yeni Uşak'ı inşa ettiklerini paylaşarak tarihi, kültürel ve ekonomik anlamda her geçen gün gelişim sağlandığını vurguladı.

Uşak Belediyesi olarak yaşam kalitesinin en iyi seviyelere çıkartılmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Cahan, “Kente dair ne kadar değer varsa hepsini Uşak'a yakışır bir şekilde tanıttık. Değerli yazarlarımızı proje alanlarımıza götürdük ve çalışmalarımızı yerinde gösterdik. Mahalle konağımızda misafir ettiğimiz sabah ailesiyle tüm Türkiye tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüğümüz kültürel yönlerimizi paylaştık. Tecrübeli kalemlerimiz de açık bir şekilde Uşak'ı beğendiklerini dile getirdi. Fahri hemşehrimiz olarak ilan ettiğimiz yazarlarımıza, Uşak ile ilgili izlenimlerini hem ulusal hem de dünya basınıyla paylaşacakları için şimdiden şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bu benim Uşak'a belki 5. belki 6. gelişim. Defalarca geldim. Uşak'ı hiç bu kadar değişmiş, gelişmiş ve sınıf atlamış olarak görmemiştim.” diyen deneyimli köşe yazarı Yavuz Donat, kent merkezinden taşınan tabakhanenin önemine vurgu yaparak çok güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Önceden kentten geçerken kötü kokuların insanı rahatsız ettiğine değinen Donat, “Hele boşaltılan o alanda kentsel dönüşümün gerçekleşmesi çok büyük bir başarı. Gördüğüm şu, Uşak'ta yönetim emin ellerde. Çalışkan bir belediye başkanınız var, Allah ondan razı olsun. Ben Ankara'da buradaki uzunlukta bir bisiklet yolu olduğunu görmedim. Her şey mükemmel. Uşak'ın tanıtımına biraz katkımız olsa ne mutlu.” diye konuştu. Uşak'ın Türkiye'de yaşanılabilecek bir şehir olduğunun altını çizen Donat, “Uşak yolunu bulmuş gidiyor. Bundan sonra Uşak'ı durdurabilmek mümkün değil.” dedi.

Ekonomiden kültüre kadar her alanda, Uşak Belediyesi'nin hizmetlerinin insana dokunan bir yapıda olduğunu ve özellikle Kent Park Projesi'ne hayran kaldığını kaydeden Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Şelale Kadak'ın yanı sıra bu izlenimleri destekler nitelikte konuşan köşe yazarlarından İbrahim Altay da, Uşak'ın kendisinde yaşanılabilir bir şehir intibası uyandırdığını kaydederek şöyle konuştu: “Bu güzel kenti ziyaret edenlerden aldığım bilgiler Uşak'ın son yıllarda çok ciddi bir gelişim kaydettiği yönündeydi. Gördüklerimizden sonra da bu gelişimin devam edeceğine inanıyorum.”

Uşak'ın güçlü bir belediye başkanına sahip olduğunu vurgulayan Spor Yazarı Levent Tüzemen, geçmişte Uşakspor'un çok ciddi ekonomik sıkıntıları olduğunu hatırlattı. Şimdiyse çok planlı bir şekilde sportif anlamda Uşak'ın büyüdüğünü paylaşan Tüzemen şu değerlendirmede bulundu: “Futbol takımını da ziyaret ettim ve konuştum. Birinci lig hedefleri var. En büyük avantajları Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın, dengeli, ahlaklı, güçlü ve kaliteli bir takım kurma çabası. Nurullah Bey'in sportif bakış açısını bildiğimiz için Uşak'ın başarılı olmaması mümkün değil diyebiliyoruz. Ayağını yorganına göre uzatan bir insan. Uşak gerçekten bizleri büyüledi. Biz iki gün boyunca gezdiğimiz ve edindiğimiz bilgileri sayfalarımızda mutlaka dile getireceğiz. Uşak bunu hak ediyor. Halı dokur gibi belediye tarafından her yer sabırla dokunmuş.”

“Belediye harikalar işler başarmış” diyen köşe yazarlarından Ersin Ramoğlu ise, “Başkan bey ve ekibi çok iyi bir iş çıkartmış. Fevkalade bir yer bulduk ve burası Uşak mı diye sorduk. Uşak'ın Türkiye'ye örnek bir belediye olduğunu düşünüyorum ve belediye başkanının gelecek dönemde de aday olması gerektiğini düşünüyorum.” İfadeleriyle Uşak'a olan hayranlığını dile getirdi.

Uşak Belediyesi Sanat Akademisini, Şehir Tiyatrosunu, Dokur Evini, Ulubey Kanyonlarını, Blaundus Antik Kentini, tarihi yapıları, müzeleri ve proje alanlarını gezen, yoğun gezi programında Uşak'a ait lezzetleri tatma fırsatı bulan Sabah Gazetesi köşe yazarları Uşak Belediyesi'ne ait cirit sahasında sunulan özel gösteriyi izleyerek at bindikten sonra Uşak'tan ayrıldı.