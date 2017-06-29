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29 Haziran 2017 15:31

UTAŞ Uşakpor’un sağlığı Medical Park’a emanet

Yeni sezonda 3.

UTAŞ Uşakpor’un sağlığı Medical Park’a emanet

29 Haziran 2017 15:31

Ligde mücadele verecek olan UTAŞ Uşakspor, Medical Park Uşak ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.


Geçtiğimiz sezon kent adına büyük bir başarıya imza atarak 3.Lige çıkan UTAŞ Uşakspor ile Medical Park arasından sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.


İmza Törenine Hastane Başhekimi Opr. Dr. Erol Gilim, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Mirza, Kurumsal Pazarlama Müdürü Arif Duran, UTAŞ Uşakspor Yöneticileri Fatih Kandemir ve Ramazan Koçyiğit katıldı.


Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre yeni sezonda futbolcuların sağlık sorunları hastane tarafından karşılanacak. İmza töreninin ardından Hastane yönetimi yeni sezonda başarılar diledi ve hatıra fotoğrafı çekildi.




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