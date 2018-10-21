UTAŞ Uşaksor, Ankara Demirspor maçının ardından

Lig Beyaz Grup 9 hafta maçında lider adayı UTAŞ Uşakspor evinde Ankara Demirspor'u tek golle geçti. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Türkiye liglerinde yenilgi almayan nadir takımlardan olan Uşak ekibi haftayı tek golle aldığı 3 puanla kapattı. Karşılaşma sonrası kameralar karşısına geçen UTAŞ Uşakspor teknik adamı Hakan Şapçı, çok zorlandıkları ve kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirtirken tek sevindiren noktanın galibiyet olduğunu dile getirerek “9. Hafta sonunda 17 puana ulaştık. Herhangi bir mağlubiyetimiz yok. Oynayıp kazanamadığımız maçlar vardı önceki haftalarda. Bu haftada tersi bir durum oldu. Özellikle ikinci yarıda oynanan oyun galibiyeti hak eden bir oyun değil fakat kazanmayı bildik. Kalecimiz çok iyi toplar çıkardı. Takımda bir yorgunluk oldu ve rakibin ligdeki durumu nedeniyle düştüğümüz rehavetin sonucunu ağır ödeyebilirdik. Galibiyet için sevinçli, ikinci yarıdaki oyun için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dilerim, fakat bunlar olabiliyor. Destekleri bizim daha önemli bizlerde kısa sürede toparlanıp önümüzdeki maçlara bakacağız.”

Ankara Demirspor cephesinden Bahattin Güneş ise, "Beraberlik değil galibiyeti kaçırdık" ifadelerine yer vererek şunları söyledi; “Takıma geleli 4 hafta oldu. Zor şartlarda lige tutunmaya çalışıyoruz. 3 günde bir maç oynadık. Kısa dönemde kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Bugünde aynısı oldu. İyi oynadık fakat rakip tek golle kazandı. Birisi kazanacak birisi kaybedecek mutlaka. Uşak'a ilk defa geliyorum, kentte güzel bir futbol havası var. Tarafların sabırlı olmaları ve ortama sahip çıkmaları gerekir. Kalan maçlarda başarılar dilerim.”