Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:02

UTAŞ Uşakspor 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek

TFF 2.

UTAŞ Uşakspor 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek

02 Temmuz 2018 16:02

Lig kura çekimleri İstanbul İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi.


2018-2019 Sezonu Lig’de bugün yapılan kura çekimi sonucunda UTAŞ Uşakspor 18 takımın yer alacağı 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek. Aşigoların grubunda yer alan rakipleri şu şekilde; Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Niğde Belediyespor, Keçiörengücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer.


Lig’de takımların oynayacağı 34 karşılaşma sonunda ilk takım direk üst lige çıkarken, 2,3,4, ve 5. sıradaki takımlar play-off oynama hakkına sahip oluyorlar. Son üç takım ise alt lige düşüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç