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11 Temmuz 2017 19:48

UTAŞ Uşakspor 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek

Spor Toto 3.

UTAŞ Uşakspor 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek

11 Temmuz 2017 19:48

Lig 3. Grup’ta mücadele edecek Utaş Uşak Spor’un rakipleri çekilen kura ile belli oldu.


Kulüp yetkililerinin de hazır bulunduğu, Lig kura çekimi TFF merkez binasında gerçekleştirildi. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Utaş Uşakspor’un rakipleri ve deplasman haritası belirlendi.


Grup da 2 Ege, 5 Marmara,3 Karadeniz, 1 İç Anadolu, 2 Güneydoğu Anadolu,3 Akdeniz, 1 Doğu Anadolu Bölgesi takımı yer alıyor. Rakipler arasında Uşak’a en yakın mesafede bulunan Denizli ekibi Kızılcabölükspor olurken,en uzak mesafede ise Şırnak ekibi Cizrespor bulunuyor.


UTAŞ Uşakspor Başkanı Ali Rıza Çümen kura çekimi ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir sezonun ardından UTAŞ Uşakspor’un üst lige çıkan takım olacaklarını iddia etti. Çümen; “Geçen sezon verdiğimiz sözü yerine getirdik. Tüm kentin desteği ile 3. Lige çıktık. Allah’ın izni ile bu sezonda en iddialı takım biz olacağız. Güçlenen kadromuz ve taraftarlarımızın desteği ile sezon sonunda takımızı şampiyon olarak bir üst lige taşımak için elimizden geleni yapacağız.” Dedi.


3 Grup olarak, Türkiye’nin her bölgesinden 54 takımın mücadele edeceği Lig’de fiktür kuraları 25 Temmuz da belli olacak.




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