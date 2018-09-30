UTAŞ Uşakspor, Amed SF maçının ardından

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşak ve Amed SF Uşak'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.

Karşılaşma sonrası kameralar karşısına çıkan teknik adamlar maçın değerlendirmesini yaptı. Uşak cephesinde Hakan Şapçı yine kazanmamız gerekn bir karşılaşamadan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek şunları ifade etti; “Evimizde taraftarımıza bir galibiyet daha yaşatmak istiyorduk maalesef berabere tamamladık. Tayfun'un maçın başında sakatlanması oyun planımızı olumsuz etkiledi. İyi oynadığımız anlarda oldu fakat skora yansımayınca anlamlı olmuyor. Haftaya deplasmanda burada aldığımız beraberliği telafi etmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz, iyi bir takımız. Beraberlik aldığımız ve taraftarımıza galibiyet veremediğimiz için üzgünüm.”

Amed SF cephesinde ise Sertaç Küçükbayrak Uşak deplasmanında zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirterek şöyle devam etti; “Dirençli çok genç bir takıma karşı oynadık. Çok kısır, pozisyonu yok denecek kadar az bir maç oldu. Amed Sportif olarak özellikle ekonomik açıdan çok zor günler yaşıyoruz. Onun için burada aldığımız bir puan çok değerli. Uşak taraftarını ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum. Gerçekten sporun içinde kalmış güzel bir kent. Hiçbir olay yaşanmadan karşılaşma tamamlandı. Uşakspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum.”