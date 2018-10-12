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UTAŞ Uşakspor evinde lideri ağırlıyor

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde lider Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek.


Lig Beyaz Grup 7. haftanın önemli maçında grupta lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor yine grubun iddialı takımı UTAŞ Uşakspor ile karşılaşacak. Grubunda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan UTAŞ Uşakspor, Sancaktepe Belediyespor'u evinde yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Karşılaşma 1 Eylül Stadyumunda saat 15:00'de başlayacak. Karşılaşama esnasında havanın yağışlı olma ihtimali görülüyor.


Karşılaşma öncesi son hazırlığını yapan kırmızı siyahlı Uşak ekibinin hocası Hakan Şapcı; “Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile daha konsantre şekilde çıkacağımız bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

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