UTAŞ Uşakspor futbolcular Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezinde

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kapsamıyla Türkiye'de bir örnek olan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi şampiyonları ağırladı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Atapark Çayzade'de düzenlenen kahvaltı programında UTAŞ Uşaksporlu futbolcularla bir araya geldi. Futbolcularla sohbet eden ve ligdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Cahan, birinci lig hedefine vurgu yaparak oyuncuları motive etti. Son karşılaşmada yakaladıkları başarı nedeniyle takımı kutlayan Başkan Cahan, hedefe doğru kararlı bir biçimde ilerleyeceklerini dile getirdi.

Kahvaltı programının ardından, bir kitaba bir diyetisyen hizmeti veren, yaşam koçluğu, gençlik merkezi ve proje bölümleriyle vatandaşlara kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi ziyaret edildi.

UTAŞ Uşakspor futbolcularının vücut analizlerinin yapıldığı ziyarette, alınan hizmet karşılığındaysa kitap verildi.

Sağlıklı Yaşam ve Gençlik ile yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, vatandaşların ideal vücut değerlerine ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Yeni uygulama hakkında bilgi veren Başkan Cahan, “Merkezimizde yeni bir projeyi daha başlattık ve artık bisikletlerimiz var. Buraya gelen hemşehrilerimize kart karşılığında belirli bir süre bisiklet teslim ediyoruz. Sağlıklı Yaşam merkezinde halkımıza ciddi oranda destek oluyoruz. Yapılan sporun verimliliği arttırılıyor.” açıklamalarında bulundu.

Şampiyonları misafir ettiklerine değinen Cahan şöyle devam etti: “İnşallah il olarak emin adımlarla 1. Lige doğru yürüyoruz ve UTAŞ Uşakspor bizim her şeyimiz. Bu anlamda sporcularımızın sağlıklı bir şekilde mücadeleye devam etmesi için gerekeni yapıyoruz. Uşaksporlu futbolcularımızın da burada vücut endekslerini çıkarttık, mevcut durumlarına bakarak, ideal ölçülerle karşılaştırdık. Ligdeki durumumuz güzel ve ben hepsine emekleri nedeniyle çok teşekkür ederek, başarılar diliyorum” dedi.

Uşak'a böyle bir merkezi kazandırdığı için Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkürlerini ileten UTAŞ Uşakspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, “Ben Uşak'a 2 yıl önce gelen birisiyim. Gerçekten Uşak'ta yapılan hizmetleri görünce çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Çok iyi yatırımlar yapılıyor. Bir sporcu ve spor adamı olarak bu tip bir merkezin açılması, Uşak'taki hemşehrilerimize böyle bir hizmetin verilmesi nedeniyle mutluluk duyuyorum. Biz de sporcu kardeşlerimizle bu hizmetten faydalanmak için buradayız. Bundan sonraki dönemlerde de burayı sık sık ziyaret ederek kendi tespitlerimizi yapacağız. Hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini paylaştı.

İki sezondur kırmızı siyah renkli formasıyla sahaya çıkan Başarılı file bekçisi Ersin Aydın, “Biz zaten Başkanımızın futbol takımımıza vermiş olduğu desteği yakinen biliyoruz. Burada da vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amaçlı yapılan güzel bir merkez olduğunu görüyoruz. Sağlıklı yaşam için herkesin gelmesi gerekli. Belediye Başkanımıza, Uşak'a böylesine faydalı bir merkezi kazandırdığı için ve kente fazlasıyla yatırım yaptığı için tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.

Futbolculardan Doğan Seçkin Şavkın ise, “Ben de iki senedir Uşakta'yım. Başkanımızın iki senedir takımımıza ve şehre olan desteği çok büyük. Halkımızın da bu merkeze sık sık gelmelerini tavsiye ediyorum. Profesyonel bir sporcu olarak güzel ve yararlı bir uygulama olduğunu vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.