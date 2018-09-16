UTAŞ Uşakspor - Manisaspor maçının ardından

Lig Beyaz Grup karşılaşmasının ardından teknik adamlar açıklamada bulundu.

Lig Beyaz Grup 3. Hafta karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Manisaspor'u 3-0 yenerek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından UTAŞ Uşakspor tarafı kameralar karşına gelirken, Manisaspor cephesi basın açıklamasına çıkmadılar.

UTAŞ Uşakspor Baş Antrenörü Hakan Şapcı "İki haftadır maç kazanamamamız takım üzerinde baskı oluşturdu. Kazanmamız gereken bir müsabakaya çıktık. 60 dakika güzel mücadele oldu. Gerçekçi olmak gerekirse son yarım saat için aynı şeyleri söyleyemem. Özellikle son 20 dakikada bizim için sıkıntılı geçti. Kazandık ama son yarım saatten ders çıkarmamız gerekiyor. Bu kadar taraftarımızın önünde daha iyi oyun çıkarmamız gerekiyor.” Dedi.

UTAŞ Uşakspor teknik sorumlusu Aydoğan Tunay ise: “Bir maç kazanmamız gerekiyordu, onu da bugün başardık. Takımımız gerecekten iyi bir kadroya sahip. Sezon sonunda kesinlikle ilk 5'in içinde yer alacağız. Bunun sözünü buradan veriyorum" dedi.

Manisaspor teknik sorumluları ise maçın gözlemcisinin çağrısına rağmen basın açıklamasında bulunmadılar.