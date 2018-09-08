UTAŞ Uşakspor - Niğde Anadolu Fk maçının ardından

Lig Beyaz Grup karşılaşmasının ardından teknik adamlar açıklamada bulundu.

Lig Beyaz Grup 2. Hafta karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Niğde Anadolu FK ile berabere kalarak ligde 2. beraberliğini aldı. Maçın ardından kameralar karşına geçen teknik adamlar maçı değerlendirdi.

UTAŞ Uşakspor teknik direktörü Hakan Şapcı galibiyet için çok mücadele ettikleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi; “Olmayan bir pozizyondan gol yedik, 7-8 tane net gol pozizyonundan sonuç alamadık. Sonuçta bir puana razı olduk. Fakat oynadığımız oyunun hakkı 3 puandı. 90 dakikak her iki takımda maça asıldı. Tabi sezonun henüz başı, daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız. Taraftarlarımızın desteği mükemmeldi, onlarada ayrıca teşekkür ediyorum."

Niğde Anadolu cephesinde teknik direktör Yavuz İncedal 2. Lige yeni gelen Utaş Uşakspor’u tebrik ederek başladığı açıklamasında “Uşak’ın tarihi ve futbol tarihi çok farklı. Herzaman sempati ile baktığımız, oynadığı liglere renk katan bir kent. Bugünde sahalarda nadir görünen bir olayı bizlere yaşattolar. Dolu tribinler önünde güzel bir karşılaşma oldu. Uşak’ı bu anlamda kutluyorum. Maça gelince 5. Dakikadan sonra maça ortak olduk. İlk yarıda isrediğimiz golü bulduk. Rakip takım baskılı görünsede net gol pozizyonlarını yakalayan ve değerlendirmeyen biz olduk. Geçen hafta olduğu gibi son dakikada yediğimiz bir gol ile beraberliğe razı olduk. Bunca seyirciye güzel bir karşılaşma izlettirdik, keyfli bir müsabaka oldu inancındayım.” ifadelerine yer verdi.