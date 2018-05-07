UTAŞ Uşakspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve ilk haftadan bu yana liderliği bırakmayan UTAŞ Uşakspor üst üste ikinci kupasını kaldırdı. Geçtiğimiz yıl da büyük bir çaba harcayarak kentin profesyonel lig hasretine son veren kırmızı siyahlılar, rakibi Arsinspor’un sahaya çıkamaması nedeniyle son maçını kutlama şeklinde geçirdi. Uşakspor 7 puan farkla 2. lige yükselirken taraftarlar da yoğun yağışa rağmen stada gelerek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Statta şampiyonluk turu atan futbolcular ve teknik kadro seyirciler tarafından slogan ve meşalelerle karşılandı.

Hiçbir hava koşulu ve olumsuzluk karşısında UTAŞ Uşakspor taraftarının takımını yalnız bırakmadığını ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak bunu hak etti. Kulüp Başkanımız Ali Rıza Beye, Teknik Direktörümüze, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bizim aşamayacağımız hiçbir engel ve başaramayacağımız hiçbir şey yok. Uşak bunu hak etti ve kupa Uşak’a yakıştı.” dedi.

Uşak’ın ata sporu ciritten karateye kadar her alanda tarih yazan bir şehir olduğunu belirterek hedefin PTT 1. Lig olduğunu kaydetti. Yakalanan şampiyonluk serisini sürdüreceklerini kaydederek, yaz aylarında UEFA standartlarında yapılacak yeni stadın müjdesini veren Cahan, Uşak’ın futbolda kalıcı olacağını aktardı ve azimle, ilmek ilmek başarı öykülerinin kente dokunacağını ekledi.

Şampiyonluğun 7 puan farkla kazanıldığını ifade eden UTAŞ Uşakspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen, “İnşallah önümüzdeki yıl da şampiyonluğa oynayacak ve bir üst lige çıkmaya yönelik bir kadro oluşturacağız. Yeni tesislerle alakalı ve alt yapıya yönelik çalışmalar yapılıyor. UTAŞ Uşakspor bir futbolcu fabrikası gibi olacak.” dedi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın destekleriyle bu şekilde başarılı işler yapılabildiğini kaydeden Ali Rıza Çümen Uşak’ın spor ve futbol anlamında güzel şeylere gebe olduğunu belirterek, “Emeği geçen tüm ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Taraftarımızla, oyuncularımızla omuz omuza yürüdük.” diye konuştu.