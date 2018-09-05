UTAŞ Uşakspor’da hedef evinde 3 puan

Lig Beyaz Grupta mücadele eden UTAŞ Uşakspor bu hafta evinde Niğde Anadolu FK’yı konuk edecek.

Geçen hafta oynanan maçlarla start alan Lig Beyaz Grup ta, deplasmanda Hacettepe Spor ile golsüz berabere kalan Kımızı Siyahlılar evinde oynayacağı sezonun ilk maçında taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.

Takımın Teknik Direktörü Hakan Şapçı geçen hafta oynanan ve bu hafta oynanacak olan maç için açıklamada bulunarak şunları dile getirdi; “Hacettepe maçında ilk yarıda istediğimiz ve beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda ise daha iyi oynadık, maçıda kazanabileceğimiz noktayada getirdik. Fakat galibiyet gelmedi. Nihayetinden ligin devamında aldığımız deplasman puanı herzaman avantajdır. Bu hafta ve bundan sonra hedefimiz evimizde oynayacağımız tüm maçları kazanmak olacak. Taraftarımız tribünlerde yer alınca bize ekstra güç katıyor. Niğde Anadolu FK ile oynayacağımız bu haftaki maça taraftarlarımızı davet ediyorum.”

8 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma Uşak 1 Eylül stadyumunda saat 16:30 ‘da başlayacak.