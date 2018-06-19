UTAŞ Uşakspor’da transfer çalışmaları

Kulüpten yapılan açıklamayla duyurulan yeni transfer Oğuzhan, sırasıyla Manisaspor’da profesyonel olduktan sonra 2014’te Galatasaray’a transfer oldu. Oğuzhan Kayar sonrasında, Gazişehir Gaziantep, Şanlıurfaspor ve Aydınspor 1923 formalarını giydi.
Tamamlanan sezonda Bandırmaspor’da forma giyen oyuncu yeni sezonda kırmızı siyahlıların şampiyonluğu için ter dökecek.
Uşak ekibi iç transferde 12 oyuncusuyla sözleşme yenilerken, dış transferde Sivas Belediyespor’dan stoper Nuri Melih ve Sancaktepe Belediyespor’dan sağ bek Caner Solmaz ile geçtiğimiz haftalarda imza atmıştı.