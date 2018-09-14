UTAŞ Uşakspor'un kupadaki rakibi belli oldu

UTAŞ Uşakspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Bu turda mücadele edecek olan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından UTAŞ Uşakspor'un rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırklarelispor oldu. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.