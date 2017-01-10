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10 Ocak 2017 00:08

UTB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

UTB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak 2017 00:08

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
UTB yönetim kurulu, Uşak’ta görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığı toplantıda, ayrıca UTB Başkanı Mustafa Sezer 2016 yılı değerlendirme sonuçlarını paylaşarak borsa hakkında bilgilendirmede bulundu.
Mustafa Sezer yaptığı konuşmada şunları söyledi; “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tüm emek sarf eden gazeteci dostlarımızı hatırlamak, siz gazete çalışanları ile bir araya gelmemize vesile olmaktadır. Bu vesile ile çalışan emek sarf eden gazeteci dostlarımızın beklentilerinin, isteklerinin, sorunlarının ve biz kanaat önderlerinin karşılıklı müzakere edilmesini ve faydalı sonuç elde edilmesini ümit ederim. Uşak Ticaret Borsasının 2016 yılı değerlendirilmesini yapma fırsatını gerçekleştirmekteyiz. 2016 yılı tarımsal üretim açısından kurak bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla Hububat ve Bakliyatta rekoltenin düşük olduğu bir yıldı. 2015 rakamlarına göre 2016 yılı rakamları %14 lük bir küçülmeyi getirdi. Hayvancılık ve Mamulleri sektöründe Kırmızı et %8 lik küçülme sağlamış olup; Yün ve Kıl sektöründe %42 lik bir küçülme, Hamderi ve Bağırsak sektöründe %115 lik büyüme gerçekleşmiş olup tüm sektörlerde %3,70 küçülme ama toplam tutarda ise %16 lık bir büyüme gerçekleşmiştir. Bildiğiniz üzere 2016 yılı zor ve yorucu bir yıl olarak yerini aldı. Büyük bir heyecan ve istekle ticari aktivitemize devam ederken 15 Temmuzda ülkemize karşı hain bir saldırıya maruz kaldık. Her bireyde olduğu gibi Ticaret camiasında da hayal kırıklığı, korku ve endişeye sebep oldu.
Mustafa Sezer; “Uşak Ekonomisine 11.2 Milyon TL finansman aktardık”
Sezer açıklamasının devamında şunları kaydetti; “15 Aralık 2016 günü Gümrük Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında protokolü yapılan Nefes Kredisine Uşak Ticaret Borsası olarak, katılım sağladık. Sayın Valimizin katılımı ile düzenlediğimiz tanıtım toplantısında Uşak Ekonomisine 11.2 Milyon TL finansman aktardık. Uşak Ticaret Borsasını geçmişi ve hacimsel büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’deki birçok oda ve borsaya göre bu rakamın üst seviyelerde almasının haklı gururunu yaşadık. Her üyemize 100 bin TL limit koyduğumuz bu kredinin Uşak Ekonomisinde bir rahatlama sağlayacağını ümit etmekteyiz.”



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