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28 Aralık 2016 19:30

UTSO, Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

UTSO, Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

28 Aralık 2016 19:30

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı gündeminde bir önceki toplantının değerlendirilmesi, Kasım dönemine ait hesapların tetkik ve tasdiki, 2017 yılı aidat ve harçların görüşülmesi, 2017 yılı bütçesi ve eklerin görüşülmesi, 2017 yılı meclis toplantı takviminin belirlenmesi ve mesleki sorunların görüşülmesi vardı.
UTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 2016 yılı oda faaliyetlerini değerlendirdi. Kasım ayı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı, UTSO Hizmet Binası’nın açılışı ve ardından Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kandemir, bu sayede gün boyu üye sorunlarının ve çözümlerinin iletildiğini söyledi.
Sektör toplantılarıyla sektörel sorunların belirlendiğini ve çözümü için ilgili makamlara iletildiğini belirten Kandemir, finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşayan KOBİLER için de TOBB ve KOSGEB’in atılım göstererek kredi desteği sağlandığından bahsetti.
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarından, düzenlenen toplantı ve eğitimlere değinen Kandemir son olarak UTSO’nun 2017 hedeflerine değindi.



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