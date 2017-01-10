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10 Ocak 2017 21:13

UTSO, basın mensuplarıyla bir araya geldi

UTSO, basın mensuplarıyla bir araya geldi

10 Ocak 2017 21:13

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
UTSO Binasında gerçekleşen toplantıda Başkan Selim Kandemir, 2016 yılının değerlendirmesini basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Kandemir, geçen yıl 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtirken, 2017 yılından umutlu olduklarını söyledi. Kandemir açıklamasının devamında şunları dile getirdi; “Türkiye’de 2016 yılının olağan üstü durumların yaşandığı bir yıl oldu. Sadece ülkemizde değil, dünyada da birçok denge değişti. A.B.D. başkanlık seçimi ile çizgi değiştirdi. İngiltere AB’den ayrılmak için karar aldı. Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler soğuk savaş dönemini günlerine geri döndü. Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde küçülen bir ekonomiye sahip oldu. Şehrimizin sanayisi 2016 yılında gelişme göstererek, üretimde yüzde 8’lik bir artış yakaladı. Buda gelişen bir sanayiye sahip olduğumuzun göstergesidir. Uşak’ta 2016 yılında 248 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2015 yılındaki ihracat düşüşü, 2016 yılında toparlandı ama halen 2014 yılı ihracat rakamlarının gerisindeyiz. Sanayi ve iş dünyası 2017 yılından umutlu. Uşak bu yıl en çok ihracatı 21.7 milyon dolarla Hollanda’ya gerçekleştirdi. İkinci 20.8 milyon dolarla Almanya ve üçüncü 17.3 milyon dolarla İngiltere oldu. İhracat sektörlerinde ise halı, battaniye tekstil ve ham maddeleri ön planda oldu. Deri ihracatında yüzde 63’lük artış yakalayan Uşak, tekstil ve ham maddeleri sektöründe yüzde 5 düşüş yaşadı.
Selim Kandemir; “Uşak 2016’da istihdam rakamını artırdı”
Kandemir, Uşak’ın 61 bin 950 kişiye istihdam sağlandığını ifade ederken, Uşak’ın istihdamı geçen yıla oranla yüzde 6.2 oranında artırdığını söyleyerek şöyle devam etti; İlimizde istihdam yaratan işverenimiz geçen yıla oranla yüzde 2.6 artarak, 8 bin 272 işletmeye ulaştı. Girişimci kent konumundaki ilimiz krizlere daha dayanıklı bir çizgide yürümeye devam ediyor." Dedi.
Toplantı sonrasında oda yönetimi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve sohbet edildi.



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