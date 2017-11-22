UTSO Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti

UTSO’nun Kasım ayı meclisine, meclis üyelerine bilgilendirme yapmak üzere Murat Arıtürk Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Tuncel ve Stratejik Planlama Danışmanı Dr. Yüksel Vardar katıldı.

Murat Arıtürk Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Tuncel, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Kanunda meydana gelen değişiklikler ve ilgili kanuna göre çırak çalıştıran işyerlerine sağlanan faydalar hakkında bilgilendirme yaptı. Tuncel ayrıca, mesleki eğitim zorunluluğunun ve çıraklık sisteminin, işyerlerin de gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek elemanların yetiştirilmesinde önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Tuncel sunumunun ardından meclis üyelerinin özellikle çırak bulma konusundaki sorularına cevap verdi.

Stratejik Planlama Danışmanı Yüksel Vardar ise odalar ve üyeleri için stratejik planın nedeni ve önemi konularında UTSO meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Vardar, Odaların üye prensibiyle çalışan organizasyonlar olduğunu belirtirken, “Odalar çalışmalarını üyelerinin ihtiyaçlarını çözebilme, sorunlarını giderebilme ya da beklentilerini karşılayabilme yönünde planlamalıdır. Stratejik plan, o kurumun vizyonuna ulaşmasında yol haritasıdır. Sivil toplum kuruluşları arasında rol model olan odaların stratejik plan çalışmasında odanın tüm organları ve çalışanlarının katkısının bulunması önemlidir” dedi.

Bilgilendirmelerin ardında UTSO Kasım ayı olağan meclis gündemi değerlendirildi. Meclis toplantısı UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’in aylık gündemi değerlendirdiği ve oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı konuşması ile son buldu. Kandemir, Ekonomik gelişimlerini sürekli hale getiren ve ekonomik ilişkilerini arttıran ülkelerin orta vadede lider ülke konumuna geleceğini düşündüğünü belirterek, Oda yönetimi olarak her geçen gün gelişen bu ilişkilere katkı vermek için toplantılar, ikili görüşmeler ve ticari ziyaretler organize ettiklerini ifade etti. Kandemir, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 7 kişilik heyet olarak katıldıkları Latin Amerika Ticaret Ve Sanayi Odaları Genel Kurulu toplantısı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleşen görüşmeler hakkında bilgiler aktardı. Kandemir gerçekleştirdikleri Ankara programında; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi Ve Eylem Planına”, tekstil sektörüne yönelik atıklarının değerlendirilmesi ve tekstil geri kazanımı ilave edilmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını ve Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planına destek vermek amacıyla Oda olarak talepte bulunduklarını belirtti.

Kandemir tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak son verdi.