UTSO üyeleriyle iftarda buluştu

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası(UTSO) tarafından düzenlenen iftar programına, Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Ak Parti Milletvekili Av.Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Vekili Sayın Dalkıran, İran İslam Cumhuriyeti Ticari Ataşesi Hamid Zadboom, Oda ve Kurum Başkanları ve çok sayıda UTSO üyesi katıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, iftar yemeği vesilesi ile üyelerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Birlik ve beraberlik içerisinde Uşak adına, üyelerimiz menfaatine, il ekonomisine katkı sağlayan ne kadar proje varsa destek olmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak bakan ve bürokratlardan oluşan heyetleri odamızda ağırlıyor, Ankara’da bürokratlarımıza ziyaretler düzenliyoruz. Bulunduğumuz her etkinlikte ilimizin değerlerini tanıtmaya ve ekonomik değer elde edecek şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Ben odaklı değil Biz odaklı çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ diyerek oda faaliyetleri hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.