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14 Ağustos 2018 19:30

Uyuşturucu tüccarı baba oğul tutuklandı

Uşak polisi yol uygulamasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde 14 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu tüccarı baba oğul tutuklandı

14 Ağustos 2018 19:30

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba oğul tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında polis ekipleri bir yolcu otobüsü durdurarak arama yaptı. Detektör köpek ile yapılan aramada; 14 kilogram kubar, 400 gram toz olmak üzere toplam 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili otobüste yolcu olan C.Ç. (55) ve oğlu O. Ç.(35) isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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