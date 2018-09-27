Vali Demir, Merkez Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi

Uşak'ta 'Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı', Vali Salim Demir'in başkanlığında, Özmerkez İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları, İl Genel Meclis Başkanı, İl Müdürleri, Kurum ve Kuruluş Amirleri ve Muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Salim Demir: “Bizim kültürümüzde ‘Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış' atasözümüzle vurgulandığı gibi istişarenin çok büyük önemi vardır.

Bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'nin her yerinde il valileri olarak , en büyük katılımlı toplantılardan en küçük katılımlı toplantılara kadar her yere giderek istişarelerimizi yapıyoruz. Son olarak geçtiğimiz hafta Karakuyu köyüne giderek muhtarımız ve vatandaşlarımızla istişarede bulunmuştuk.

Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi geniş katılımlı ve daha da kapsamlı katılımlarla bu toplantılarımıza devam edeceğiz.

Bizim toplum olarak, düşüncelerimizi birinci elden paylaşmayı başarmamız gerekiyor. İşte o zaman Ülkemizin ve ilimizin çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para sorunu yok, yani ekonomik gücümüz çok yerinde . Yapmamız gereken kaynaklarımızı, tasarrufa uyarak ve yerindelik ve önceliği iyi belirleyerek sağlıklı bir şekilde kullanmaktır. Bunu yaparken de milletimizle insanımızla beraber davranabilmek gerekir.

Sadece bunlar önemli, yoksa bizim çok şükür öyle ekonomik bir sorunumuz yok. Şu anda değişik şekillerde Ülkemizle ilgili ekonomik bazı farklı uygulamalar farklı müdahaleler var. Daha önceki dönemlerde de birçok kez bu tür uygulamalar olmuş, ancak emperyalistler hiçbir sonuç alamamış ve bu tür müdahaleler bizim başarılarımızla sonuçlanmıştır. Şu anki durumumuzun da bizim başarımızla sonuçlanacağına ben gönülden inanıyorum.

Bu toplantıların bizim hizmetlerimiz ile ilgili sorunları, yerinde görmemiz için de ayrı bir önemi var.

Bu nedenle ben köylerimize, ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize gidip, vatandaşlarımızdan, yaşadıkları yerde neler olduğunu, nelerin yapıldığını, nelerin aksadığını dinliyoruz.

Bir yerde ihtiyaçların sağlıklı şekilde karşılanması, gelişmenin, kalkınmanın sağlanması isteniyorsa, bunun olmazsa olmaz şartı orada yaşayan insanların kendi olaylarına, kendi sorunlarına sahip çıkıp ilgili yerlere ulaştırmalarıdır.

Kendi yöremizi, kendi köyümüzü, kendi mahallemizi herkesten çok bizim düşünmemiz ve oranın ihtiyaçları ile ilgili öncelikle bizim mücadele etmemiz gerekiyor.

Bizler de Devlet olarak sizlerin bu taleplerini yerine getirmek için şimdiye kadar çalıştığımız gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla ve daha çok çalışacağız.” dedi.

Toplantıda, Vali Salim Demir'in konuşmasının ardından, ‘tarım arazilerinin kiraya verilmesi', ‘2/B arazilerinin satışında başvuru ve ödeme süreleri uzatılması' ve ‘mücavir alan sınırları içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı' konularında sunum yapılıp muhtarlar bilgilendirildi. Toplantının son bölümünde Vali Salim Demir, muhtarlara söz vererek muhtarların taleplerini dinledi.