Vali Funda Kocabıyık göreve başladı

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gereğince Cumhurbaşkanı tarafından Uşak'a atanan Vali Funda Kocabıyık görevine başladı.

Uşak il sınırında Vali Yardımcıları Sait Topoğlu ve Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yalçın Baysal tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık ve eşi Hüseyin Kocabıyık için Uşak Valiliği önünde bir karşılama töreni düzenlendi.

Valilik binası önünde yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Vali Funda Kocabıyık tören mangasını selamladı. Karşılama töreninde Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, vali yardımcıları, hukuk işleri müşavirleri, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, valilik çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Resmi karşılama töreninin ardından, Valilik makamına geçen Vali Funda Kocabıyık burada basın mensuplarına hitaben bir konuşma yaptı. Vali Funda Kocabıyık konuşmasında şunları söyledi: “Kadim bir şehir olan Uşak'a ve kıymetli Uşaklı kardeşlerime hizmet edecek olmanın kıvancını ve heyecanını yaşıyorum. Huzur şehri, ilklerin şehri, âşıklar diyarı, altın şehir gibi birçok güzel unvanı hak eden bu şehre hizmet etmek, şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkındırabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışacağız. Eğitim-öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sosyal yardımlarda devletimiz tarafından gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkânlardan herkesin faydalanabilmesini, hiç kimsenin kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum.

Şehrimizin sorunlarına çözüm ararken ya da yeni proje ve fikirleri tespit ederken istişare kültürümüzden hareketle ortak aklı kullanmaya özen göstererek sinerji yaratmayı hedeflemekteyim. Devam eden projeleri takip ederek bitirmeyi ve ilimizin önceliklerini dikkate alarak yeni projeler başlatmayı arzu etmekteyim.

Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak birinci önceliğimizdir. Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve süratli bir şekilde sunarken hukuka bağlı kalacağım. İlimizde görev yapan Valilerimize değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder kendilerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam dilerim. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bize güvenenleri mahcup etmemek için tüm bilgi ve tecrübemle, var gücümle çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin.”

Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.