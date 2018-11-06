Vali Funda Kocabıyık ilk ziyaretini Banaz ilçesine yaptı

Son Valiler Kararnamesi ile Uşak'a atanan Vali Funda Kocabıyık ilk İlçe ziyaretini Banaz İlçesine gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Banaz İlçesine gelen Vali Kocabıyık ilk ziyaretini Bingöl'de şehit düşen Polis Memuru Abdullah Bıyık ailesine yaptı. Burada Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Şehit Ailesi tarafından karşılanan Vali Kocabıyık aileye taziyelerini iletti ve ardından Şehit Abdullah Bıyık'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Şehitlik ziyaretinin ardından Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesini ziyaret eden Vali Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'dan İlçe ile ilgili bilgiler aldı.